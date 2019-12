Show de MC Guimê, marido de Lexa, reúne menos de 100 pessoas em Sena

Mais conteúdo no Instagram @douglasricher

O cantor funkeiro paulistano MC Guimê passou por saia justíssima na noite desta sexta-feira (27) em Sena Madureira, no interior do Acre. O marido da cantora Lexa subiu ao palco e se apresentou para uma plateia com pouquíssimas pessoas no Clube da AABB. O funkeiro não desanimou diante do número pequeno de público e honrou o compromisso de se apresentar.

De acordo com as fontes e fotos cedidas para este colunista, a produção amargou o fiasco da festa, que era anunciada como um mega evento na Princesinha do Iaco. Os ingressos circularam antecipadamente no valor de R$ 25, preço popular dos eventos no Acre.

-“Creio que não tinham 100 pessoas na festa. Um fracasso total”, afirmou uma participante.

-“Foi uma bosta, show desanimado. O salão completamente vazio”, disse um rapaz que esteve no evento.

Em suas redes sociais, o cantor não registrou sua apresentação em Sena Madureira. Guimê segue no Acre, onde se apresenta em Rio Branco na noite deste sábado (28), na casa noturna Times Club.

