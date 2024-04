Existe um vulcão na Antártica que expele mais de R$ 31.000 em ouro

Internautas estão fascinados com a informação de que o vulcão mais ao sul do mundo libera o equivalente a R$ 31.200 em ouro na atmosfera todos os dias. Mas não adianta pensar em fazer uma “corrida do ouro”, já que ele está localizado em um ponto inóspito da Antártica.

Como mostra o site americano Kitco News, o Monte Érebo é o vulcão ativo mais alto do continente antártico, com um pico de 3.794 metros acima do nível do mar. Embora o Polo Sul abrigue mais de 100 vulcões, apenas oito ou nove deles são considerados ativos, e apenas três entraram em erupção na história recente.

