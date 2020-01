Gleici fala sobre assédio, carreira de atriz e Réveillon em aldeia indígena

A ex-BBB Gleici Damasceno revelou para o ContilNet o "preço da fama" e comentou os detalhes do assédio sofrido

No segundo episódio de sua entrevista para o ContilNet, no quadro Jackie na Web, a ex-BBB Gleici Damasceno revelou o “preço da fama” e comentou os detalhes do assédio sofrido.

A acreana também falou sobre sua experiência com o povo Yawanawa, com quem passou a virada de ano. Sobre sua vida profissional, a atriz desdobrou os trabalhos em clipes musicais, participações em novelas e filmes.

Vamos conferir esse bate-papo delicioso com a nossa fada acreana. Aperte o PLAY e depois compartilha!

FICHA TÉCNICA

Iris Tavares @iristavaresac veste Jackie @jackiepinheiro

Joias Orgânicas: Flávia Amadeu @flaviaamadeudesign

Cabelos: Espaço Fiore @fioresaudebeleza

Locação: Casa do Rio @casadorioac

Entrevistada: Gleici Damasceno @gleicidamasceno

Imagens e Edição: Danilo Pessoa @danilo_pessoa.ac

Direção e produção: Douglas Richer @douglasricher

