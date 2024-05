Acre tem 7 concursos e seletivos com inscrições abertas e salários de até R$ 13 mil; aproveite

O Acre tem 7 concursos e processos seletivos com inscrições abertas durante todo o mês de maio. As vagas são para o ensino médio, técnico e superior, disponíveis na capital Rio Branco e nos municípios do interior.

O ContilNet traz um panorama sobre as oportunidades, quantidade de vagas e período de inscrição. Veja:

– Detran/AC

O Departamento Estadual do Acre está com inscrições abertas para o concurso público efetivo com 91 vagas e cadastro de reserva.

As vagas são para os seguintes cargos: Assistente de Trânsito (63); Analista de Sistema (1); Contador (1); Pedagogo (1); Engenheiro Civil (2); Agente de Autoridade de Trânsito (12); Analista de Trânsito (2); e Examinador de Trânsito (9).

As oportunidades são oferecidas para os seguintes municípios: Acrelândia; Brasiléia; Cruzeiro do Sul; Marechal Thaumaturgo; Plácido de Castro; Porto Walter; Rio Branco; Rodrigues Alves; Senador Guiomard; Tarauacá.

O valor da remuneração será de R$ 3.415,71 a R$ 6.561,76, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão finalizadas no próximo dia 23 de maio, quinta-feira.

Veja o edital:

– CRF/AC

O Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC) abriu concurso público efetivo e formação de cadastro de reserva para profissionais que tenham níveis médio e superior, a fim de atuarem na capital.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo; Advogado; Contador e Farmacêutico Fiscal (1). A remuneração é de R$ 1.874,00 a R$ 3.785,00 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

As inscrições serão encerradas no próximo dia 10 de junho.

Veja o edital:

– PGE/AC

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) segue com as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de estagiário de nível superior no curso de direito até o próximo dia 10 de maio.

O estagiário deverá atuar em carga horária de 20 horas semanais e será beneficiado com a bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00 ao mês, além de auxílio-transporte no valor de R$ 200,00.

Confira o edital completo:

– Prefeitura de Assis Brasil

Esses são os últimos dias para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Assis Brasil.

As inscrições acontecem entre os dias 6 e 9 de maio de 2024, no horário das 7h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva, localizado na Avenida Raimundo Chaar, nº 362 – bairro Centro.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Médico; Farmacêutico; Biomédico; Fisioterapeuta; Educador Físico; Técnico em Laboratório; Assistente Social; Agente Administrativo; Monitor; Pedagogo; Educador Social; Visitador Social; Técnico Agrícola.

Veja o edital:

– Prefeitura de Feijó

Os interessados em se inscrever no concurso público da Prefeitura de Feijó tem até o dia 10 de maio para realizar as inscrições.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Agente administrativo (6); Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Combate a Endemias (1); Auxiliar de Saúde Bucal (2); Fiscal de Obras e Posturas (1); Técnico em Análises Clínicas (1); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Administrador (1); Assistente Social (2); Biomédico (1); Cirurgião Dentista (1); Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (1); Fiscal de Tributos (1); Fiscal Sanitário (1); Médico – Clínico Geral (1); Médico – Ginecologista (1); Nutricionista (1) e Psicólogo (2).

As remunerações variam remunerações variam de R$ 1.417,50 a R$ 13.482,30.

Veja todas as informações:

– Prefeitura de Manoel Urbano

A Prefeitura de Manoel Urbano decidiu prorrogar as inscrições do processo seletivo que vai contratar profissionais de ensino médio e superior.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Enfermeiro (2); Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal (1); Assistente Social; Fiscal Sanitário (2) e Agente de Combate Endemias (2).

Os interessados deverão realizar as candidaturas até o dia 10 de maio de 2024, apenas de maneira presencial na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Paulo VI, s/nº, Centro. No local, o atendimento acontece nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h.

– Bolsistas

A Prefeitura de Manoel Urbano também anunciou outro processo seletivo, que tem como objetivo a contratação de nível superior.

As vagas disponíveis serão destinadas ao cargo de Bolsista (17), que deverão atuar na Educação Infantil nas áreas rurais do município, em jornada de 20 horas semanais, com remuneração referente ao valor de um salário mínimo.

Os interessados deverão realizar as candidaturas até o dia 17 de maio, apenas de maneira presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação, que está localizada na Rua Valério Caldas de Magalhães, s/nº, Centro. No loca, o atendimento acontece nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h.