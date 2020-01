Governo emite nota de pesar pelo assassinato brutal dos sogros de secretária de Fazenda

A Polícia Civil e demais órgãos de segurança do Estado do Acre trabalham no sentido de elucidar o caso com celeridade

O Governo do Estado do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento dos familiares da secretária de Estado da Fazenda, Semírames Dias, ocorrido nesta quinta-feira, 16, em Rio Branco.

A Polícia Civil e demais órgãos de segurança do Estado do Acre trabalham no sentido de elucidar o caso com celeridade para que os autores do crime sejam devidamente responsabilizados no que exige a legislação penal vigente.

Presto minhas condolências e rogo pela graça do Espírito Santo sobre todos os seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.

