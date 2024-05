Prefeitura de Rio Branco prestigia abertura do Projeto Justiça e Cidadania na Escola do TJAC

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente, na manhã desta quarta-feira (08), na Escola Estadual Clínio Brandão, prestigiando a abertura da edição de 2024 do Projeto “Cidadania e Justiça na Escola”, idealizado pelo Poder Judiciário, em parceria com o Estado, Município e órgãos como a OAB.

O projeto busca contribuir para a formação de crianças como agentes multiplicadores de saberes e proporcionar, também, maior aproximação e interação entre o Poder Judiciário e a sociedade, conhecendo mais a realidade social e o cotidiano escolar.

Segundo a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, o projeto idealizado há mais de dez anos vem para somar na formação dos alunos.

“Esse projeto vem para que a criança compreenda que ela tem direitos e deveres. Por isso que tem que passar pelas escolas. Isso é um grande ensinamento, vai nos ajudar na sociedade, porque eles irão nos substituir no futuro. Então, essas crianças têm que ter noções do que é ser cidadão e do que é justiça, com essa cartilha que hoje está sendo entregue, vão aprender e passar para casa, levando para os pais e vizinhos. Isso é muito bom.”

Das doze escolas contempladas com o projeto, seis delas são da Rede Municipal de Ensino, a ideia é alcançar mais de 500 estudantes. Serão realizadas palestras abordando temas como: democracia, direitos e deveres, estrutura e atribuições do Estado.

Para a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, a visão do projeto é que consiga despertar nas crianças desde a infância a importância de respeitar os direitos e deveres da sociedade.

“É fundado na cidadania o que é ser cidadão e aprender na escola, porque com a cidadania se constrói um caminho de justiça. E a gente aprende também que ao respeitarmos o nosso coleguinha, estamos aprendendo a ser cidadão, pois não é só reivindicar seus direitos, mas também ajudar a construir um mundo melhor, fraterno, com mais amor, convivência e com mais bem-aventurança de paz, porque o mundo precisa de paz”.