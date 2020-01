Tamanho dos pés indica tamanho do pênis? Mitos urbanos sobre sexo

Alguns mitos sobre o sexo de tão falados e partilhados que são acabam por se tornar ‘verdadeiras verdades’, quando na verdade nada mais são do que pura ficção.

Tendo isso em mente, a publicação Mega Curioso partilhou algumas das lendas urbanas mais populares sobre o sexo

1. Depois dos 40 a vida acaba

Homens mais velhos têm necessariamente de recorrer a comprimidos para manter uma ereção e uma performance sexual adequada? Não, de todo. Os indivíduos mais velhos podem aproveitar tanto quanto os mais jovens e, embora o ato íntimo seja provavelmente menos enérgico, o fato é que contam com a experiência a seu favor! Aliás aquilo que na maioria das vezes interfere no na performance são condições de saúde próprias do processo de envelhecimento, como por exemplo diabetes ou hipertensão.

2. A questão do calçado…

‘Será que o segredo está nos pés?’ Segundo a ciência, não há qualquer relação entre o tamanho dos pés e dos órgãos genitais masculinos – ponto final.

3. ‘Parte-se?’

Não existem ossos no interior do pênis por isso tecnicamente este não se pode partir. Todavia, tal não significa que não deve ter em atenção a ‘intensidade’ das suas aventuras… já que, ainda assim o órgão genital masculino pode sofrer traumas provocados pela rutura de estruturas internas. E ninguém quer fazer aquela visita embaraçosa às urgências, certo?

4. Aspirina em vez da pílula?

Se lhe dói a cabeça tome uma aspirina; quer evitar uma gravidez indesejada? Neste caso a aspirina não tem qualquer efeito.

E lembre-se: o método do coito interrompido não é seguro seja para evitar uma gestação ou para prevenir a infecção por doenças sexualmente transmissíveis – sim, os espermatozóides têm vida própria…

