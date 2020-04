Estado garante UTIs no Into com 10 leitos para Covid-19 e previsão para mais 70

O secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, e o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, estiveram inspecionando as obras de construção do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), na manhã desta quinta-feira, 23, onde pelo menos dez novos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) já estão prontos, com projeção de mais 70, a depender dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no estado.

A presença de Ribamar Trindade, ao lado de Alysson Bestene, é uma demonstração de empenho do governador Gladson Cameli de integrar a equipe de governo, trazendo a Casa Civil para observar in loco as demandas da Saúde e com isso, promovendo mais rapidez na entrega das obras do Instituto.

“Nós viemos conhecer toda a estrutura e garantir que os pequenos entraves para a entrega das obras sejam resolvidos imediatamente”, ressaltou o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade.

Neste momento estão sendo feito as adequações do ambiente que foram requisitadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), como a instalação de mais extintores de incêndio e melhorias na acessibilidade, dentre outras questões.

O aumento na ocupação de leitos da UTI Covid, localizada no 5º andar do Novo Pronto-Socorro de Rio Branco (PS), e que até a noite desta quarta-feira, 22, disponibilizava apenas uma vaga, de dez totais, requer que o Into seja entregue o mais rápido possível, para demandas por UTIs que eventualmente venham a acontecer.

No entanto, vale ressaltar que neste momento o 4º andar do PS também já disponibiliza 31 vagas para pacientes com a Covid-19, sendo dez ocupadas e outras 21 disponíveis. Seis delas são de leitos semi-intensivos para adultos, e outros seis, que também são semi-intensivos, são destinados a crianças.

Para o secretário de Saúde, Alysson Bestene, a recomendação às pessoas é a de que sigam mantendo o isolamento social e que o Into está praticamente pronto para receber novos pacientes em estado grave, se esse cenário de acometidos pela doença precisando de UTIs no Acre se acentuar.

“A integração com a Casa Civil é uma forma de o processo de entrega do Into se tornar mais rápido, mas é preciso ainda que as pessoas tenham o cuidado de ficar em casa, de adotarem as medidas de segurança necessárias, como o uso de máscaras nas ruas, se preciso sair, e da separação de até dois metros uns dos outros, evitando a contaminação pelo vírus”, ressaltou o secretário de Saúde.

Para a adequação do Into-AC para receber os novos leitos de UTIs, técnicos do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Estado do Acre (Depasa) trabalham na obra, com apoio de reeducandos do presídio Francisco de Oliveira Conde.

