Amazonflix: projeto resgata memórias da Amazônia através de filmes e documentários

Inspirar a sociedade na defesa da floresta amazônica através de filmes e documentários: essa é a missão da Amazonflix. O projeto, que tem em sua diretoria 3 acreanos que se consideram apaixonados pela Amazônia, publica nas mídias sociais conteúdos que valorizam a fauna e flora da região.

Elias de Souza, natural de Cruzeiro do Sul, Alcionir Fontineli de Tarauacá e Theo Menezes de Cruzeiro do Sul são os nomes que encabeçam o projeto. Eles já foram destaque no ContilNet quando uma caverna desconhecida e misteriosa foi encontrada na Serra do Divisor – eles fizeram a produção do vídeo que circulou nos maiores sites da Região Norte.

“É algo extraordinário. A própria equipe do ICMBio não sabia dessa caverna. É mais um ponto turístico para os turistas poderem visitar”, disse, na época, o produtor Elias Oliveira. Nas redes, estão esses e outros vídeos incríveis. Caso você queira acessar, basta ir ao canal no YouTube.

