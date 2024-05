Thiago Nigro recusa R$ 150 mil por causa de Sophia Cardi: entenda

Thiago Nigro revelou que foi proibido de fazer uma palestra de R$ 150 mil por Maíra Cardi. O empresário explicou que foi convidado para falar, mas que a prioridade da família era buscar Sophia Cardi, fruto do relacionamento da coach com Arthur Aguiar, na escola.

“Todo dia a gente pega a Sophia na escola. Hoje foi uma exceção. Esses dias me ofereceram uma palestra, mas é a Maíra que aprova as palestras e eu falei para ela que estavam oferecendo R$ 150 mil. Uma palestra minha custa de R$ 150 mil a R$ 200 mil”, declarou, em entrevista ao podcast Inteligência LTDA.

Ele contou que suas prioridades mudaram após o casamento com a influencer. “E ela disse não. ‘Era só uma horinha no palco, não rola?’ E ela disse: ‘Não! A gente tem que pegar a Sophia na escola’. As prioridades mudam, é Deus, família e trabalho. Tudo eu levo para a Maíra e a Maíra traz algumas coisas para mim também”, completou.

Thiago Nigro revela reação ao ser chamado de pai por filha de Maíra

Thiago Nigro se viu em uma grande polêmica nas redes sociais. Isso porque a filha de Maíra Cardi, sua esposa, e Arthur Aguiar, Sophia, de 5 anos, o chamou de papai. O Primo Rico, entretanto, revelou que ficou emocionado, mas confuso por conta da situação.

“Refleti muito sobre quem eu sou e qual é o meu papel. Eu sou o tio? O padrasto? Porque ela tem um pai. A cada duas semanas, ela fica um fim de semana com o pai biológico”, disse, no PrimoCast.

Primo Rico contou que, após estudar sobre o assunto, procurou a Bíblia. “Jesus foi criado por um padrasto, é conhecido como ‘o filho do carpinteiro’ e chama ele de pai. É uma responsabilidade muito grande”, completou o rapaz.

O investidor contou que ficou em dúvida sobre a situação, mas disse que só quer o bem de Sophia.”É conveniente amar um filho biológico porque você não tem outra opção. Agora, quando você decide amar, esse é um amor muito poderoso. Mistura um pouco daquela sensação de culpa por um lado, onde tem gente falando ‘você não é pai’”, afirmou.

“Onde acendeu tudo isso foi quando ela me chamou de pai pela primeira vez”, celebrou.

Por fim, ele citou como reagiu de imediato quando a criança o chamou de pai. “Falei ‘e agora?’. Chamei ela pelo nome, e ela disse ‘não gosto! Me chama de filha’. Achei lindo isso”, encerrou.