Evangélico, Yudi fala de época com bebida e ’10 mulheres’ na noite

O apresentador Yudi Tamashiro falou sobre abusos de bebida alcoólica e festas quentes, em que dormiu com até dez mulheres em uma noite, antes de se converter a evangélico. Em uma entrevista concecida ao canal Lisa, Leve e Solta, ele também falou que está há nove meses sem sexo e está tentando abdicar também da masturbação.

Yudi ficou famoso como apresentador do programa infantil Bom dia & Cia., e recentemente falou sobre a época, quando abusava na hora de beber. “Eu soube aproveitar bastante, mas nada se compara com o que estou vivendo agora. Durou pouco minha fase de rebeldia, de conhecer o mundo e de achar que eu ia comprar a felicidade. A tranquilidade eu consigo viver hoje com Deus e com meu trabalho”, afirmou.

A apresentadora perguntou com quantas mulheres ele já tinha ficado em uma única noite, mas ele teve dificuldade ao fazer as contas. “Umas dez?”, questionou Lisa. “Por aí, por aí… A gente fazia umas viagens, ia pra praia, teve coisas boas”, riu.

Ele lembrou que apesar de beber muito, nunca usou drogas. “Bêbado sim, drogado não. Vi tanta gente se acabando com droga, então nunca experimentei. Eu queria ficar muito louco mesmo, viver intensamente. Quando me converti, parei de beber. Me converti faz três anos. Eu tive a oportunidade de experimentar tudo isso. MAs nada disso foi o suficiente para completar essa felicidade. O que me fez feliz mesmo foi encontrar Jesus Cristo. Para mim fez total sentido. A felicidade já está dentro de mim”, garantiu.

Brazil Confirmados 505,487 +7,047 (24h) Mortes 29,013 +179 (24h) Recuperados 205,371 40.63% Ativos 271,103 53.63%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários