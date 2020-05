Tendas com cadeiras poderão ser montadas para organizar filas em banco na Capital

Tenda com cadeiras poderá ser montada para acomodar os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600, na porta da Caixa Econômica, se depender da prefeita Socorro Neri (PSB) e do vereador Anderson Sandro (PSD), o vereador tem um amigo, Frank Cesário, que mandou vídeo do Município de Tupã (SP), onde demonstra o trabalho do prefeito em montar tendas e assim evitar aglomerações.

A organização chamou a atenção do vereador Anderson Sandro, que manteve um contato via WhatsApp com a prefeita Socorro Neri, sugerindo que a mesma ideia fosse adotada em Rio Branco, a resposta da prefeita veio de imediato, já vinha articulando com a Caixa Econômica Federal uma saída e não tinha chegado a um consenso, havia sido sugerido que o atendimento fosse em dois ginásios, mas a Caixa Econômica não aceitou pois alegou que esse pagamento só pode ser feito em agência bancária, a prefeita reconhece que: “Essa ideia de organizar tendas na rua é muito boa. Vou articular”

Os bons exemplos devem ser seguidos

Aconteceu no município de Tupã na Estado de São Paulo, “…uma tenda de mais de oito metros de largura foi colocada em volta da unidade na quarta-feira (29) e permaneceu montada nesta quinta-feira (30).”

O vereador Anderson Sandro aproveitou para fazer um agradecimento especial ao amigo da família pecuarista, Frank Cesário, pela gentileza de encaminhar o vídeo, “muito agradecido caro amigo, você como sempre faz a diferença”, disse o vereador.

