Alysson diz que AC deve apostar na testagem em massa para reduzir cados de Covid-19

"Estamos investindo em testes rápidos para fazermos uma espécie de drive thru"

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Saúde Alysson Bestene, afirmou que o governo do Estado vem trabalhando com a possibilidade de testagem em massa da população. Segundo ele, a medida é necessária para redução no número de casos.

“Existe a possibilidade de fazermos testagem em massa na população. Estamos ampliando nossa capacidade de testagem cada vez mais”, explicou.

Bestene ponderou que além do Instituto alemão em Rio Branco, o governo ampliou as análises para o Laboratório Central de Saúde (Lacen).

O gestor encerrou dizendo que o governo vem investindo em diagnósticos para que se possa ter o maior número do testagem da população e assim, agir no tratamento da doença. “Estamos investindo em testes rápidos para fazermos uma espécie de drive thru para que possamos ter a retomada das atividades normais o mais breve possível”, salientou.

