Cameli diz que ministro se comprometeu em enviar mais respiradores para o Acre 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou sua página no Facebook para fazer elogios e agradecimentos ao ministro interino da saúde, coronel Eduardo Pazuello. Segundo ele, ficou acordado que o governo federal deverá enviar novos respiradores ao Acre.

“Em uma primeira conversa com o general Pazuello, ele se comprometeu a nos enviar mais respiradores, caso seja necessário, para serem distribuídos entre a capital e municípios do interior”, declarou.

O chefe do executivo acreano teceu elogios à presença do ministro no Estado, que para ele, é a prova do apoio do presidente Bolsonaro para o Acre. “Agradeço a União por todo apoio e também pela vinda do ministro, que confirma o compromisso do Governo Federal com as ações de combate ao coronavírus em nosso estado”, encerrou.

