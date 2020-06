Em visita à Sena, Gladson é cobrado por produtor que denuncia descaso de prefeitura com ramais

Em agenda no município de Sena Madureira nesta quinta-feira (25), o governador Gladson Cameli (Progressista) fez uma visita às obras do Hospital João Câncio Fernandes e ao Memorial de Cultura Padre Paolino Baldassari.

Ao mesmo tempo, em cenário diferente, o ex-vereador Célio Teixeira usou as suas redes socais, com a publicação de um vídeo próximo à sua fazenda, cobrando do chefe do executivo acreano os trabalhos de reabilitação dos ramais – que foram prometidos por ele desde o início do ano.

Célio é piscicultor e faz a venda dos peixes para a população em Sena, mas para isso precisa de uma estrada “bem feita” para realizar o transporte.

“No verão eu entrego peixes, mas com essa situação da estrada, é quase impossível realizar esse trabalho. Eu votei no senhor achando que as coisas seriam diferentes. O senhor prometeu e até passou recursos para a Prefeitura, mas o serviço realizado por ela na Zona Rural foi péssimo”, explicou.

Célio diz que em novembro de 2019 foi até o órgão municipal pedir ao prefeito Mazinho Serafim que enviasse máquinas ao local, mas teve seu pedido negado.

“Ele me disse que o trabalho já havia sido feito e que não seria possível mais”, comentou. “Se o serviço tivesse sido feito de uma forma eficiente, eu não precisava gravar esse vídeo, mas foi o que não aconteceu. Se o senhor [Gladson] enviar uma equipe para fazer uma fiscalização no que foi feito, terá surpresas desagradáveis”, continuou.

Embora tenha cobrado de Cameli, Teixeira reconheceu o investimento enviado por Gladson, mas lamentou a situação.

“Eu lamento muito, embora entenda que o recurso foi enviado pelo estado, mas não foi executado com vergonha pela prefeitura. Torço para que seu governo dê certo, mas as prefeituras precisam ter mais atenção”, finalizou.

O produtor propôs que o governo entregue as obras para o Deracre, já que a Prefeitura “não tem competência” para fazer.

De acordo com a agenda de Gladson, às 16h desta quinta-feira, também em Sena, ele deve assinar o convênio “Ramais do Acre”.

