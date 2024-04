Idosa de 65 anos que foi atropelada enquanto caminhava morre no PS de Rio Branco

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta quinta-feira (25), em Sena Madureira. Dessa vez, o sinistro ocorreu na Avenida Guanabara, próximo ao castanhola, tendo como vítima a idosa identificada até agora como Nires, 65 anos de idade, que morava na Rua Raimundo Cristino, bairro da Vitória.

De acordo com informações, ela trafegava a pé quando foi colhida por um carro. Dona Nires ainda foi socorrida com vida e encaminhada às pressas para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio, onde recebeu os primeiros atendimentos. De lá, em decorrência da gravidade dos ferimentos, foi transferida para Rio Branco, entretanto, não resistiu e acabou falecendo na manhã desta sexta-feira (26). Ela sofreu traumatismo craniano.

Familiares informaram que na tarde do acidente, a idosa tinha saído de casa para pegar uns abacates. Por conta da chuva, se abrigou num local chamado castanhola e quando saiu para retornar pra casa sofreu o acidente.

A capitã Ivanise Pontes, comandante do 8º BPM, disse que a Polícia Militar chegou a fazer o exame de alcoolemia no motorista do carro, porém, o resultado deu negativo.

O corpo de dona Nires está sendo transladado para Sena Madureira e será velado na capela Esperança. Entre os familiares e amigos, o clima é de total consternação.

Conforme cálculos da Polícia Militar, somente nesse mês de abril 9 acidentes de trânsito foram registrados no perímetro urbano de Sena Madureira. O saldo é extremamente negativo, visto que, duas pessoas perderam suas vidas no trânsito local.