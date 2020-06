Homem é executado a tiros na frente da própria casa no bairro Santa Inês

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas

Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (29), na frente da própria residência no Beco do Bueiro, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, quatro homens em um carro modelo HB20 de cor branco chegaram no local e um deles desceu do veículo. De posse de uma arma de fogo, o bandido efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida na região da cabeça.

PUBLICIDADE

Mesmo ferido, Pereira ainda tentou correr para dentro da própria casa, mas não resistiu e acabou caindo na área da residência. Ele morreu antes de receber ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito a Nunes. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria mais um capítulo de guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários