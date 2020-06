Mais de 200 casamentos foram realizados no Acre durante pandemia, diz pesquisa

Número é inferior ao do ano passado, quando 501 certidões foram registradas

Mesmo com a pandemia do coronavírus, o amor e o desejo pela união não deram trégua no Acre. Mais de 200 casais em todo o estado realizaram contrato civil nos cartórios para compartilharem uma vida a dois.

Os dados são do Portal da Transparência e do Registro Civil. Ao todo, foram 222 casamentos feitos no período de dois meses (Abril e Maio).

PUBLICIDADE

O número é inferior ao do ano passado, quando 501 certidões foram registradas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários