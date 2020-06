Médico Raimundo Castro ora em frente ao PS, onde esposa grávida está internada com covid-19

O médico acreano Raiumundo Castro, postou uma foto emocionante na tarde deste domingo (14) em seu Facebook.

Na imagem, Castro aparece com as mãos levantas para o céu, em sinal de devoção. Com a cabeça baixa, ele ora em frente ao Pronto Socorro de Rio Branco. Local onde é servidor do Estado e sua esposa ,Patydan Castro, está internada com coronavírus.

PUBLICIDADE

Patydan, que já tem uma filha de 4 anos com o médico, está grávida de seis meses e seu estado de saúde é considerado grave. Uma campanha chegou a ser feita nas redes sociais para que pessoas curadas do coronavírus pudesse doar plasma para ajudar no tratamento dela.

Raimundo Castro é fisioterapeuta e atua como funcionário do Estado e em também tem um consultório. Ele é bastante conhecido no estado pelos anos de atuação e especialmente, por ajudar muitas pessoas que precisam. Comentários positivos e desejos de cura inundaram sua postagem.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários