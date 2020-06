Neyelle Brilhos: confira as novidades, promoções e destaques da semana na coluna

#FAVORITA

A distribuidora FAVORITA em Rio Branco está bombando via Whatsapp. Pediu, chegou rapidinho na sua casa, trabalho ou onde você estiver. Vale a pena conferir o catálogo Favorita e o Instagram @romancefavoritaac, que disponibiliza desde roupas de malhar a produtos de sex shop incríveis. Lembrando que a distribuidora da Romance Favorita está com desconto de até 30% para suas revendedoras ativas.

PUBLICIDADE

CONFIRA

End: Marechal Deodoro, 454 – ao lado do MP.

#TARDEZINHA

O TARDEZINHA FISH pensando no conforto de seus clientes desenvolveu um app e um site que disponibiliza todos os seus produtos. Pratos regionais, hambúrguer e combos saborosos e com preços especiais você encontra no app TARDEZINHA e no site PEDIR. TO/TARDEZINHAFISH. Lembrando também que o Tardezinha está no Ifood.

Na foto, os empresários Netto e Suellen que estão sempre à frente dos negócios da empresa.

# SAVANNAFOLHEADOS

A franquia mais badalada de Rio Branco, Savanna Folheados, está vibrando com o sucesso da marca e dos produtos que vem fazendo sucesso no mercado local.

E para comemorar esse sucesso, a Savanna Folheados em breve deve inaugurar uma loja no município vizinho de Senador Guiomard (Quinari), com muitas novidades. Aguardem a cobertura completa da coluna da BRILHOS.

#TANQUINHO

Chega de lavar roupa em casa. A dica é Ultra Lavanderia que, além de preço, tem qualidade e tradição. Precisando lavar edredon? Tá precisando lavar as suas cortinas e tapetes? Então, liga para ultra, que além de bom preço, tem serviço de leva e traz sem taxa de entrega. Ligue: 99603-6443.

#PETSHOPCHICO

O Pet Shop Chico lançou uma promoção para ninguém ficar de fora. Chega mais e confira:

Banho por apenas R$ 20 reais. Isso mesmo. Apenas R$ 20, às quartas e quintas e com vagas limitadas e sem serviço de leva e traz. Curtiu, né?

Ligue e agende correndo o banho do seu pet.

Contato : 99909-4040

Av: Chico Mendes ( em frente a casa dos pneus)

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários