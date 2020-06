No AC, deputado quer proibir inserção de nomes no Serasa durante a pandemia

Na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (24), o deputado estadual Chico Viga usou a tribuna virtual para apresentar um projeto de lei que visa proibir que as empresas de proteção ao crédito insiram o nome de consumidores inadimplentes no Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos), enquanto durar a pandemia do coronavírus no Acre.

No entanto, o parlamentar explica que a lei não impede que sejam cobrados os valores de inadimplência dos consumidores após o período de pandemia. “Eu recebi várias reclamações de consumidores que valores pequenos estão sendo cobrados. Essa lei não vai gerar despesa ao governo”, declarou.

