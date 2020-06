Socorro Camelo deixa direção da comunicação da Prefeitura de Rio Branco

A jornalista Socorro Camelo, que era responsável pela Diretoria de Comunicação (DECOM) da Prefeitura de Rio Branco, se despediu do cargo nesta terça-feira (30). Ela era um braço direito da prefeita Socorro Neri.

“Passo aqui para reforçar o que muitos já sabem: Hoje é o meu último dia à frente da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco. Saio da DECOM com o coração sensível para novos voos e para as surpresas do caminho. Colaborei, aprendi, como pude, o quanto pude”, destacou.

Camelo agradeceu o apoio dado pela prefeita Socorro Neri e a acolhimento por parte profissionais da imprensa.

“Da minha parte só tem ganhos. Ganhei amigos, ganhei simpatia e ganhei bagagem de vida. Saio abastecida de carinho e boas lembranças. Minha gratidão a Deus, à prefeita Socorro Neri, à equipe da prefeitura e a vocês colegas de profissão que sempre me deram espaço e me trataram com muito respeito”, continuou.

No lugar de Socorro, assume a pasta a jornalista Ana Cristina – que ganhou também os elogios das ex-diretora. “A jornalista Ana Cristina, assumirá o lugar e eu não tenho dúvida de que ela e a equipe talentosa que compõe o setor, pilotarão com maestria a nave complexa que é a comunicação da Prefeitura”, continuou.

“Obrigada a cada profissional que me acolheu de forma tão amorosa. Nos encontraremos em outros desafios. Muito obrigada”, finalizou.

