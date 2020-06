Vídeo: Policial reage a assalto em posto de gasolina e atira em assaltante em Rio Branco

Imediatamente, ao ver a cena, o agente atirou contra o assaltante ainda de dentro do automóvel

Uma tentativa de assalto foi frustrada na noite desta quarta-feira (3) em um posto de gasolina do município de Senador Guiomard.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que um frentista que abastece um carro é surpreendido por um assaltante que tenta roubar o seu celular. O que o criminoso não imaginava era que o motorista do carro era um policial penal e que estava armado.

Imediatamente, ao ver a cena, o agente atirou contra o assaltante ainda de dentro do automóvel. Ao sair do carro, disparou mais dois tiros contra ele, que conseguiu fugir com o comparsa que lhe aguardava em frente ao posto.

A polícia foi acionada e começou a fazer buscas pela região. Horas depois o assaltante foi encontrado no hospital local, ferido, depois que o tiro atingiu sua barriga.

O ferido confessou o crime, ao ser interrogado pela polícia, e disse onde estava a moto usada para o assalto. A motocicleta havia sido roubada por ele e pelo comparsa, que até o momento não foi encontrado.

Confira o vídeo:

