WhatsApp cria função de pagamento no app; veja como funciona

1. O que é o WhatsApp Pagamentos?

O WhatsApp Pagamentos é uma nova modalidade para transferências de valores no WhatsApp. Através do recurso, usuários poderão receber e enviar dinheiro para amigos e familiares, além de efetuar pagamentos de produtos e serviços de empresas no WhatsApp Business. O serviço de transferências é realizado pelo Facebook Pay, portanto, é necessário configurar um cartão de débito ou crédito na plataforma para utilizar o serviço de pagamentos do WhatsApp.

O recurso também não cobra taxas de serviço dos usuários, nem para transferências via cartão de débito ou para pagamentos via cartão de crédito ou débito. Além disso, os pagamentos podem ser consultados a qualquer momento na aba “Pagamentos”, em “Ajustes” no menu de configurações do mensageiro.

2. Como funciona o WhatsApp Pagamentos?

Para usuários de contas pessoais, o WhatsApp mantém o limite de R$ 1 mil reais por transação. Por dia, podem ser realizadas até 20 transações, mas os valores de transferência não podem ultrapassar R$ 5 mil por mês. O WhatsApp também não cobra tarifas pelas transferências entre contas pessoais, nem para pagamentos de compras realizadas em empresas no WhatsApp Business. Já para as empresas cadastradas no WhatsApp Business, não há limite nos valores de transações, mas o mensageiro cobra uma taxa de processamento por vendas, que é fixada em 3,99%.

As transações aparecem no extrato bancário como “FBPAY *WA” ou “FBPAY -WA”, seguido pelo nome de quem recebeu o dinheiro. Usuários podem conferir o histórico de pagamentos pelo WhatsApp para conferir o status das transferências, com indicações como “Solicitado”, “Processando”, “Pendente”, “Efetuado”, “Não efetuado” e “Expirado”.

3. O que é o Facebook Pay?

O Facebook Pay é um recurso para pagamentos oferecido pelo Facebook, companhia responsável pelo WhatsApp desde 2014. O serviço está sendo lançado no Brasil, e pode ser utilizado para realizar transferências e pagamentos no WhatsApp e para a compra de jogos no Facebook. Como há integração entre as plataformas, não é necessário ter uma conta no Facebook para utilizar o Facebook Pay no WhatsApp: basta configurar o recurso no mensageiro.

Para isso, toque sobre o clipe ao lado de “Digite uma mensagem” e em seguida, sobre “Pagamentos”. Adicione o valor que deseja enviar, e toque em “Começar” para adicionar uma forma de pagamento. Após aceitar os termos de uso do serviço você precisará criar um PIN para o Facebook Pay, além de informar dados como nome completo e CPF. Depois disso, é só adicionar os dados do cartão de algum dos bancos participantes e validá-lo por meio do código de verificação.

4. Quais formas de pagamento são aceitas?

O recurso de pagamentos pode ser feito por cartão de crédito ou débito com bandeiras Visa ou Mastercard. Os bancos participantes são, até o momento, o Nubank, Banco do Brasil e Sicredi (incluindo a conta digital Woop).

É importante ressaltar que as transferências entre usuários de contas pessoais só poderão ser realizadas por meio de cartões de débito. Os cartões de crédito podem ser utilizados apenas para enviar pagamentos para empresas que usam o WhatsApp Business, em que o Facebook Pay deve estar configurado para “Receber pagamentos por vendas”. Também não é possível realizar transferências pelo WhatsApp Web ou WhatsApp para computador.

5. Como enviar dinheiro pelo WhatsApp?

Para enviar dinheiro para familiares e amigos ou pagar contas comerciais no WhatsApp, você precisa configurar o Facebook Pay no aplicativo. Em seguida, toque sobre o clipe de anexar e, em “Pagamentos”, adicione o valor referente para enviar ou pagar — se desejar, também pode inserir uma descrição para o pagamento. Para finalizar a transferência, toque sobre “Pagar” e confirme o seu PIN do Facebook Pay.

Também é possível enviar ou solicitar pagamentos em grupos, nesse caso, todos os membros do grupo terão acesso às informações sobre o pagamento, incluindo o valor. Para que os outros membros não vejam dados sobre o pagamento, o ideal é encaminhá-los em uma conversa privada.

6. Como receber dinheiro pelo WhatsApp?

O dinheiro recebido só poderá ser aceito quando o Facebook Pay for configurado no WhatsApp, o que pode ser feito em “Configurações” > “Ajustes” > “Pagamento”. Se o Facebook Pay já estiver configurado, toque sobre “Aceitar pagamento” e o valor recebido será transferido para a conta do banco associada ao cartão de débito

7. Como o WhatsApp Pay funciona para negócios no WhatsApp Business?

Comerciantes com empresas cadastradas no WhatsApp Business também podem vender produtos e serviços através da plataforma, o que pode garantir maior praticidade nas vendas pelo app. Para receber pagamentos pelo aplicativo, o primeiro passo também consiste em configurar o Facebook Pay, além de criar ou conectar uma conta Cielo e fornecer os dados da conta bancária para recebimento dos valores correspondentes.

Para configurar o Facebook Pay no WhatsApp Business, vá em “Configurações”, “Pagamentos”, “Serviços” e, por último “Facebook Pay”. Selecione “Receber pagamentos por vendas” e toque em “Continuar”. Depois de aceitar os termos de serviço de uso do app, crie ou conecte uma conta Cielo e insira todos os dados pedidos.