Após morte de Anderson, Molejo é substituído às pressas em show

Fontes desta colunista que vocês escrevem contaram a troca foi feita às pressas. O cantor, que faleceu na última sexta-feira (26/4), era quem assinava, em seu nome, os contratos das vendas de shows e participações da banda.

Ainda segundo o amigo da coluna, Anderson não tinha sócios e acompanhava, de frente, os negócios, cuidando pessoalmente de todas as transações. Com sua partida precoce, o Molejo está tendo dificuldades para seguir com as agendas já fechadas.

A escolha de Sapucahy foi por conta da apresentação que o sambista realizou no Teatro Mário Lago, da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), neste mês, que ficou lotada e agradou bastante ao público do segmento.