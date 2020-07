Acre gasta mais de 50% da receita para pagar pessoal, diz relatório nacional

Rio Grande do Sul lidera a lista, com 80% da receita comprometida com o pagamento de pessoal

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) mostra que o Acre e mais 21 estados, além do Distrito Federal, usam mais de 50% da receita para gastos com pessoal e encargos sociais.

O balanço foi feito de janeiro a abril de 2020.

O Rio Grande do Sul lidera a lista, com 80% da receita total comprometida com o pagamento de pessoal e encargos sociais. É seguido por Tocantins (72%), Rio Grande do Norte (71%), Mato Grosso do Sul (70%), Goiás (69%) e Alagoas (66%).

Também destinam mais da metade das receitas para esses gastos Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Piauí, São Paulo, Distrito Federal, Acre, Pará, Rondônia e Ceará.

O Estado que menos compromete sua receita com pessoal e encargos sociais é o Maranhão, com 40%.

