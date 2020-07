Bola da Olimpíada terá desenhos baseados em mangá

PUBLICIDADE

A bola a ser utilizada nas competições de futebol da Olimpíada de Tóquio-2020 foi revelada. Ela contará com ilustrações feitas por Yoichi Takahashi, criador do mangá “Capitão Tsubasa”, que conta a vida de Oliver Tsubasa e fez bastante sucesso no território brasileiro, onde ficou conhecido como Super Campeões.

Lançado nos anos 1980, o anime chegou ao Brasil na década seguinte pela extinta TV Manchete. Oliver Tsubasa sonhava em tornar-se jogador de futebol até virar uma estrela da modalidade no Japão.

Produzida pela Adidas, a bola da Olimpíada, apresentada na quinta (19), receberá o nome do jogador que protagoniza o mangá. Com diversas ilustrações do anime espalhadas pelos gomos, será majoritariamente branca, porém ainda contará com algumas repartições coloridas em preto e salmão.

Apesar de ter se tornado uma febre no Brasil, poucos sabem que a história de Oliver Tsubasa foi inspirada Musashi Mizushima, que deixou o Japão aos 11 anos para tentar brilhar no futebol brasileiro. O atleta fez parte da categoria de base do São Paulo por 10 anos e chegou a se profissionalizar pela equipe, porém não permaneceu por muito tempo. Sem grande sucesso no futebol brasileiro, Musashi Mizushima retornou ao seu país natal como grande celebridade e serviu de inspiração para o Super Campeões.

Planejamento Incerto

Na semana passada, o COI e o Comitê Organizador de Tóquio-2020 se reuniram para definir o caminho até a realização dos Jogos em 2021.Um cronograma foi revelado na quarta-feira (10) com grande parte do conteúdo apresentado de forma precária e totalmente dependente dos desdobramentos da pandemia.

Tudo que está sendo planejado até a cerimônia de abertura de Tóquio-2020 está provisoriamente agendado a partir de setembro. E todo o cronograma depende das consequências da pandemia.

Ou seja, até setembro, COI e Comitê Organizador estarão avaliando a viabilidade estrutural dos Jogos, revisando e revendo as antigas e as novas projeções. Cortando coisas supérfluas, diminuindo gastos e simplificando tudo que puder.

“A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos exige simpatia e compreensão dos moradores de Tóquio e do povo japonês. Para isso, precisamos racionalizar o que precisa ser racionalizado e simplificar o que precisa ser simplificado,” disse a governadora da capital japonesa, Yuriko Koike.

