Carro com filhos do cantor Leonardo capota e cai em rio

O cantor Leonardo comentou sobre o acidente que seus filhos Matheus e João Guilherme e seu sobrinho Leandrinho sofreram em Goiás ao lado do motorista da família na noite de ontem. O carro deles capotou e caiu em um rio, enquanto estavam a caminho da fazenda do pai.

Em um vídeo gravado pelo artista, ele aparece ao lado de Matheus, João e Leandrinho, além do filho Zé Felipe, para comentar o ocorrido.

“Como vocês já viram um acidente que teve com os meninos. O Zé Felipe não estava. Estava o Matheus, o Leandrinho, meu sobrinho, filho do Leandro, e o João Guilherme e o Tita, o motorista. Eles estavam vindo para a fazenda ontem à noite. Tem 50 km de estrada de terra. A estrada está muito boa, mas as pontes são aquelas feitas de madeira feitas há 100 anos atrás. O motorista por ser um cara de cidade, de asfalto, passou direto na poeira dos caminhões que estava passando…”, relatou o famoso.

Segundo o sertanejo, ninguém se feriu gravemente. “Para felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água. […] Graças a Deus os caminhoneiros ajudaram eles a saírem de dentro do carro. Só o Leandrinho teve uma dor no pulso, mas está tudo certo. Muito obrigado, meu Brasil, por tudo”, disse Leonardo na gravação compartilhada no Instagram.

Na legenda da postagem, o cantor agradeceu novamente os fãs: “Proteção de Deus. Estão todos bem. Obrigado por todo carinho”.

Não é a primeira vez que algum filho do cantor se envolve em um acidente automobilístico. Em abril de 2012, Pedro Leonardo perdeu o controle de seu veículo e capotou próximo à cidade de Tupaciguara, na divisa com Goiás. Na época, o filho do sertanejo foi colocado em coma induzido por causa da gravidade de seu estado de saúde. Ele ficou internado por 80 dias.

