IBB de Senador Guiomard realiza projeto solidário para doar cestas básicas às famílias carentes

A Igreja Batista do Bosque (IBB) de Senador Guiomard, no interior do Acre, desenvolveu um projeto solidário nos últimos dias para arrecadar pelo menos 1000 cestas básicas para famílias carentes do município.

A ação solidária, que vem mostrando muito sucesso, já tem 300 kits já conquistados a partir de doações.

PUBLICIDADE

A iniciativa surgiu a partir da situação crítica em que estão inseridas as famílias com dificuldade financeira, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista à reportagem do ContilNet, o pastor-presidente da IBB, Marlon Brando, disse que é neste momento difícil que a igreja precisa mostrar a sua força.

“Temos muitas pessoas que precisam de alimentos neste momento tão difícil de pandemia. A igreja resolveu atuar nesta situação e arrecadar estas cestas básicas, que serão distribuídas para as famílias cadastradas. Vamos alcançar mil famílias até o fim do projeto”, explicou.

Os 300 sacolões arrecadados serão levados às pessoas neste sábado (3).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários