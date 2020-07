Município de Envira, na fronteira com o Acre, registra primeiros casos de coronavírus

Cidade fica distante apenas 88 quilômetros de Feijós e era a única do Amazonas sem infectados

A cidade amazonense de Envira, na fronteira com Feijó, confirmou nesta segunda-feira (6) seus primeiros casos de coronavírus. Quatro pacientes foram diagnosticados com a doença. O município era o único do Amazonas sem registro de infectados.

A zona urbana de Envira fica a apenas 88 quilômetros de Feijó, que tem mais de 300 casos confirmados e sete óbitos. O acesso para a cidade vizinha só é possível por barco ou avião.

PUBLICIDADE

Diferentemente do Amazonas, o Acre teve 100% do território atingido pela pandemia no dia 2 junho, após a confirmação das primeiras contaminações em Jordão, que hoje já tem 40 pacientes. Não há mortes registradas na cidade acreana.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários