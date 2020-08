Alan Araújo, indiciado pelo homicídio de Jonhliane, é preso na casa da irmã

Alan Araújo de Lima foi preso por volta das 7h50 da manhã desta sexta-feira (14). Ele foi localizado em uma residência de luxo no bairro Tropical, em Rio Branco. A casa, segundo informações, pertence a uma irmã do acusado.

Antes da prisão, uma equipe de investigadores da 1º regional da Polícia Civil, comandada pelo delegado Alex Dany, esteve na residência dos pais de Alan, que fica na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia, mas ele não foi encontrado.

Alan Araújo teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da 2º Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Alesson Braz. Ele era quem conduzia um carro modelo New Beetle (novo fusca), que supostamente participava de um racha com Ícaro José da Silva Pinto, de 33 anos, que conduzia uma BMW. Ícaro atropelou e matou a jovem Jonhliane Paiva que seguia para o trabalho. Após ser preso Alan foi encaminhado para a sede da 1º regional da Polícia Civil.

A Polícia deve cumprir o mandado de prisão contra Ícaro ainda nesta sexta.

