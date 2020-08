Brasileirão começa com 37 casos de Covid-19 em três divisões

A posição da CBF

Em nota, a CBF se manifestou somente sobre os jogos adiados.

“O adiamento da partida foi definido assim que chegaram os resultados da contraprova dos testes solicitada pelo Goiás. A contraprova confirmou a contaminação dos atletas que havia sido detectada no exame realizado pelo Hospital Albert Einstein, contratado pela CBF, cujo resultado chegou ao conhecimento do clube e da entidade somente neste domingo pela manhã, em função de um problema de logística do operador dos exames”, disse, sobre o duelo entre São Paulo e Goiás.

Já sobre Treze e Imperatris, a entidade apenas afirmou que ainda não há data para o novo duelo ocorrer.