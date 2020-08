Ilderlei diz vai recorrer de decisão do TRE e defesa já prepara recursos: “Estou em paz”

Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) pela cassação do mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, e seu vice, Zequinha Lima, do Progressistas, Cordeiro se manifestou por meio de uma live em sua página no Facebook a respeito da decisão.

O TRE também decidiu que os gestores e o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) ficarão inelegíveis por oito anos. Quem assume a prefeitura do segundo maior município do Acre é o presidente da Câmara dos Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, do mesmo partido de Zequinha e Ilderlei. Ele ficará no cargo até o dia 31 de dezembro, quando o prefeito a ser eleito em novembro assumir o mandato.

Em seu pronunciamento, Ilderlei Cordeiro afirmou que a decisão cabe recurso e visivelmente emocionado, disse que vai tomar as medidas previstas em lei para reverter a decisão que o afasta do mandato.

“Os advogados estão se preparando para fazer a defesa e enviar os recursos para Brasília. Já que cabe recurso vamos recorrer. Tenho cuidado dessa cidade com amor, encontro famílias nas ruas e elas agradecem tudo o que foi feito e eu estou em paz, estamos trabalhando de cabeça erguida, cuidando do que é público, então vamos ter esperança e nos manter firmes”, declarou.

Entenda: Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro tem mandato cassado; Vagner Sales fica inelegível

O gestor lembrou que há 10 anos entregou sua vida a Jesus e desde então passou por muitas provas e esta é mais uma. “Estamos passando este deserto, mas vamos ultrapassar e chegar à Terra Prometida”, disse Cordeiro.

