“Inumeráveis”: Perfil no Twitter reúne homenagens a pais mortos por Covid-19

Mensagens de saudade reforçam as histórias por trás dos números de mortos do país

Com mais de 100 mil mortos por Covid-19 no país , muitas famílias brasileiras passam o Dia dos Pais em luto. Para que a data não passe em branco e que os pais não sejam apenas um número, um perfil no Twitter dedicou o dia para fazer homenagens às vítimas.

A conta “Inumeráveis” é um “memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil” e reúne mais de 7,9 mil seguidores. Neste domingo (9), compartilharam dezenas de frases homenageando pais mortos por Covid-19. “Não há #PAI que goste de ser número. Os pais vítimas de coronavírus merecem existir em prosa”.

Não há #PAI que goste de ser número. Os pais vítimas de coronavírus merecem existir em prosa. A partir deste fio, neste #DiadosPais, vamos tecer homenagens a alguns dos pais que foram eternizados em memoriais do Inumeráveis. https://t.co/zba9tyomqb — Inumeráveis (@inumeraveis) August 9, 2020

Orlando Gomes da Silva, 62 anos, deus está se divertindo muito com a alegria de painho. #nãoéumnúmero #inumeráveis #DiaDosPais pic.twitter.com/l3t5LOcCFe — Inumeráveis (@inumeraveis) August 9, 2020

