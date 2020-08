Passagens e hospedagens com preços abaixo do mercado pode ser golpe

Muitos clientes estão sendo enganados por um novo golpe no mercado de Turismo. Funciona da seguinte forma: ofertas, via Instagram ou SMS com preços de hospedagem muito abaixo do normal chamam a atenção do consumidor, que acaba efetuando a compra. Trata-se, no entanto, de perfis falsos, mas com nome e fotos reais dos empreendimentos. O presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, destacou que tal prática tem acontecido em todo o País e alerta os consumidores sobre os canais de compra confiáveis.

“Com a retomada do Turismo, o consumidor deve ficar atento e desconfiado de promoções com preços especiais, principalmente àqueles oferecidos pela internet e por empresas que ninguém nunca ouviu falar”, afirmou Linhares. “Antes de fechar qualquer viagem, o primeiro passo para evitar futuros transtornos é conhecer o fornecedor do serviço e, para isso, deve-se procurar sua identificação, como razão social, CNPJ, endereço, telefone e outras formas de contato” orienta.

Linhares destacou que a melhor orientação é procurar os canais oficiais de vendas dos empreendimentos, incluindo aí as agências e operadoras registradas no Cadastur e associadas a Abav. “Para não ter dor de cabeça e não correr riscos, este é o melhor caminho”, finalizou.

