Soldador sofre fratura grave na perna após colidir moto com carro em Rio Branco

Alex de Souza Lima (31) pilotava sua motocicleta no final da tarde desta sexta-feira (26), na estrada do Calafate em Rio Branco/AC, quando um veículo conduzido por um jovem de 21 anos, identificado como Kauê Peris, tentou realizar uma conversão proibida, indicando entrar no estacionamento de uma empresa. Não percebendo a aproximação da moto, houve uma colisão frontal.

No impacto, Alex, que trabalha como soldador, foi arremessado cerca de 20 metros, caindo ao solo bastante ferido. Populares imediatamente ligaram para a Polícia Militar, comparecendo no local do incidente, isolando o perímetro para a realização pericial.

O serviço de atendimento móvel de urgência foi informado, enviando uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência.

Alex recebeu os primeiros socorros ainda no local, senda estabilizado e encaminhado ao Pronto Socorro da capital em estado de saúde estável, porém, ele sofreu um ferimento corte contuso (FCC) grave na perna direita, sendo necessário a realização de procedimento cirúrgico e várias escoriações pelo corpo, e então foi entregue lúcido e orientado, ao setor de traumatologia do PS.

Militares do Batalhão de Trânsito realizaram o teste do bafômetro em Kauê, que deu negativo para consumo de álcool. O padrinho de Kauê, conhecido como Eli, compareceu no local e assumiu os prejuízos causados pelo afilhado.

A polícia realizou uma consulta via sistema judiciário e, descobriu que o veículo possuía documentação atrasada e, após a conclusão pericial, o veículo foi removido para o pátio do DETRAN.