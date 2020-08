Rede Globo vai contratar narradora para transmissões esportivas em 2021

A Globo tem quer aumentar o número de mulheres nas transmissões esportivas, sobretudo de futebol, e já está monitorando alguns nomes. De acordo com o UOL, a ideia é incorporar uma narradora à programação já no ano que vem.

Recentemente, o canal anunciou um reforço no time de comentaristas. Foram contratadas a influenciadora Renata Mendonça e a ex-árbitra Nadine Bastos.

PUBLICIDADE

As contratações continuarão de forma gradual para que dê tempo dos rostos se tornarem conhecidos pelo público.

Essa nova equipe deverá ficar à frente das partidas da Seleção Feminina de Futebol e do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A previsão é que as disputas contem com uma equipe totalmente composta por mulheres a partir de 2023.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários