Rescisão de Pato com São Paulo sai no BID, e Inter fica livre para avançar com atacante

A rescisão do contrato de Alexandre Pato com o São Paulo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira. A decisão foi tomada na última quarta-feira.

Na quinta-feira, o técnico Fernando Diniz e o executivo de futebol Raí apontaram que partiu de Pato o desejo de rescindir seu contrato com o São Paulo.

Com Pato fora do Morumbi, o Internacional tem caminho livre para avançar na negociação de contratação do atacante de 30 anos.

São Paulo e Pato decidiram rescindir o contrato válido até 2022 após um desgaste dos dois lados. Nem o Tricolor nem o jogador estavam contentes com a situação atual.

Nas redes sociais, Pato agradeceu ao São Paulo pela passagem que teve no clube.

Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira.

Gostaria de agradecer ao @SaoPauloFC e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo! pic.twitter.com/4CIsbo1SpB — PATO (@Pato) August 21, 2020

Nos bastidores, o São Paulo aponta que foi feito um acordo com Pato para quitar os valores devidos ao jogador que não foram pagos durante a pandemia de Covid-19. Segundo o clube, esse pagamento será feito de forma parcelada e não restará nenhum outro débito com o atacante.

Ainda de acordo com informações do São Paulo, Pato vai abrir mão do que tem a receber no contrato daqui para frente, além de valores de luvas atrasadas. O clube calcula deixar de gastar um montante de aproximadamente R$ 35 milhões, se contado todo o vínculo até 2022.

Vice-artilheiro do São Paulo, com quatro gols na temporada, Pato teve um desgaste com a comissão técnica e diretoria, principalmente, após a eliminação do clube para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Desde então, Fernando Diniz o deixou no banco de reservas e a análise do São Paulo é que o custo-benefício para manter um jogador como Pato no banco não era ideal. O clube não gostou do seu comportamento após o jogador perder espaço no time titular. A cobrança era por mais entrega. Pato, por outro lado, sinalizou que estava incomodado com a reserva e que queria reverter a situação.

Diante do Vasco, Pato virou a última opção no ataque, atrás inclusive de Gonzalo Carneiro, que ficou afastado do futebol por mais de um ano. Ele sequer foi relacionado contra o Bahia.

Rescisão de Anderson Martins

O zagueiro Anderson Martins também teve sua rescisão publicada no BID nesta sexta-feira. O vínculo era válido até dezembro deste ano, e o Tricolor não tinha intenção de renovar com o defensor de 32 anos.

Contratado em 2018, Anderson Martins fez 57 jogos e dois gols pelo São Paulo.

Rescisão de Anderson Martins é publicada no BID — Foto: Reprodução

