Suspeito de dar fuga para Ícaro presta depoimento e pode ser indiciado por 2 crimes

O responsável por promover a festa, que participou Ícaro José da Silva Pinto e Alãn Araújo de Lima, prestou depoimento na semana passada na sede da 1ª regional da Polícia Civil.

Diego Gurgel é investigado também por ter dado carona para Ícaro Pinto e, a namorada dele, Hatsue Caruta Tanaka, logo após o acidente que matou a jovem Jonhliane Paiva de 30 anos.

De acordo com informações, cerca de 30 pessoas participaram do evento, ocorrido em bufett, no bairro Raimundo Melo.

Diego Gurgel, que promoveu o evento,poderá ser indiciado pelos crimes de favorecimento pessoal e também por descumprir o decreto governamental que proíbe a realização de festas por conta do novo coronavírus.

