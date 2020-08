Voluntariado on-line é opção para ajudar sem sair de casa

Uma das formas de socializar, colocar em prática o altruísmo e ganhar mais experiência na vida é fazer trabalhos voluntários. Eles trazem diversos benefícios para a formação social, cultural e humana das pessoas, que vão muito além da sensação de dever cumprido em ajudar o próximo. Para quem não tem tanta disponibilidade de tempo ou condições de se deslocar até o local da ação voluntária, é possível realizar a atividade de forma totalmente on-line.

A partir de um voluntariado é possível melhorar o currículo com experiências que agregam valores humanos, além de ser uma oportunidade para quem está cursando uma graduação e precisa completar a carga horária exigida no curso, quando há essa opção.

O voluntariado on-line é ideal para as pessoas que têm uma rotina muito corrida. Especialmente nesse momento de pandemia, em que ainda é recomendado evitar sair de casa, esse tipo de iniciativa está sendo mais apropriada. Nesse contexto, dois sites se destacam por oferecerem oportunidades para o trabalho voluntário sem sair de casa. Confira!

Atados

O Atados é um dos sites de trabalho voluntário mais ativos do momento. A plataforma on-line disponibiliza diversas oportunidades. Para buscar vagas de voluntariado, basta acessar o site e procurar por região, causas e habilidades.

Busca Voluntária

O Busca Voluntária é um site que oferece vagas em serviços voluntários em todo o Brasil, com o compromisso de ser uma central de auxílio para quem busca começar a transformar para melhor o mundo, mas não sabe como e nem por onde começar. Para encontrar uma vaga, é preciso usar o buscador na página inicial do site, selecionar o estado e o que quer fazer e logo ele te mostra as possibilidades cadastradas.

