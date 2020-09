A convite de Bittar, mais dois ministros visitam o AC para debater integração com o Peru

Agenda

Uma extensa agenda comandada pelo senador Marcio Bittar movimenta Cruzeiro do Sul nesse final de semana com a presença histórica de dois ministros: Rogério Marinho, do desenvolvimento regional e Ernesto Araújo, das relações exteriores para debater a ligação do Brasil com o Peru, via Pucallpa.

Dois ministros

Pela primeira vez na história, Cruzeiro do Sul receberá a presença de dois ministros: Rogério Marinho, do desenvolvimento regional e Ernesto Araújo, das relações exteriores.

PUBLICIDADE

Comando do bem

O secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cesar, comandou pessoalmente, as operações de segurança do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão em Rio Branco. De paletó e celular nas mãos, ele foi elogiado à frente das forças de segurança.

Harmonia

O governador Gladson Cameli tem sido mais que um chefe do executivo quando o assunto é segurança. Se empenha pessoalmente na resolução dos problemas do setor. Os índices de violência só caem nos últimos meses mostrando que, quando se quer resolver, resolve.

Mais recursos humanos

Na verdade, as forças de segurança nunca tiveram à sua disposição tamanho apoio logístico. Na gestão Cameli eles receberam o maior número de novas viaturas, mais armamento e mais recursos humanos. O Estado praticamente zerou suas promessas com o setor.

Reunião

Na noite da última quarta feira (23), o secretário Paulo Cézar se reuniu em Brasília, com integrantes das Forças de Segurança do estado que atuam na capital federal, coordenados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Mais projetos

O encontro com os mobilizados, como é chamado esse grupo, serviu para o secretário detalhar projetos do estado que estão em andamento junto aos Ministérios. A partir de agora, os mobilizados irão atuar no acompanhamento e encaminhamento dessas propostas junto ao governo federal.

Bom trabalho

A regional do Alto Acre, composta por quatro municípios, apesar de somar atualmente 3.399 casos de contaminação pelo coronavírus, alcançou um resultado que ainda não se viu em nenhuma outra região nessa semana: o Alto Acre está com 0,0% na taxa de ocupação em leitos destinados a pacientes com Covid-19.

Competente

Não dá para tirar os méritos do secretário Alysson Bestene nessa empreitada. Aliás, setores políticos cobram maior aparição dele na mídia, uma vez que, desde que foi nomeado na pasta, Alysson atravessa o melhor momento. Quem o conhece sabe de sua postura até certo ponto comedida.

Não tem choro

Não tem choro e nem vela que possa mudar a realidade da decisão judicial em desfavor da deputada Juliana. Até se entende a postura dos colegas no parlamento. A Aleac deve ser notificada da decisão e estará obrigada a convocar o suplente Pedro Longo.

Briga de cachorro grande

Virou briga de cachorro grande o fato de quem vai assumir na Câmara Federal no lugar do pastor Manuel Marcos (PRB). Daqui a pouco até o Pai me dá um real vai entrar na justiça pelo direito de assumir o cargo. Coisas da política de muros baixos do nosso glorioso Acre.

Registro protocolado

A missionária Fabrícia, no Bujari, protocolou com sucesso o registro de sua candidatura ao cargo de prefeita. Seus adversários de forma maldosa, alardeiam nos quatro cantos que ela não é pré-candidata. Coisas da política rasteira.

Sena Madureira

A cidade que tem a Igreja mais antiga do estado, erguida em 1910, Sena Madureira, completa 116 anos nessa sexta-feira. Devido a pandemia, o desfile cívico e outras atividades artísticas, esportivas e culturais foram suspensas.

A histórica fica

Mesmo com todas dificuldades, a história de Sena Madureira, primeiro município da regional do Purus, está presente, orgulha o povo acreano. Muitos dos que nasceram nas barrancas do rio Iaco ajudaram e ajudam a desenvolver o Acre.

Vem do PDT

Vem do PDT a candidata a vereadora da família Facundes. Vanessa tem um relevante serviço prestado na defesa de pequenos animais, quer levar o discurso da coletividade para a Câmara de Vereadores.

Revés

O mundo caiu, e não somente as estruturas de um ginásio em Epitaciolândia. O acidente, é a maior dor de cabeça dos operadores políticos que defendem a reeleição de Tião Flores. Não vai ter laudo que der jeito no desgaste. Sorte que não foi uma tragédia maior.

Resposta

O Detran procurou a editoria do ContilNet para responder a nota da coluna Pimenta no dia 22. “Campanha no vizinho O Detran parece não reconhecer o valor das rádios do Sistema Público de Comunicação. A campanha nacional de trânsito tem eco em vários canais, menos nas rádios públicas que atingem diariamente, milhares de cidadãos. Os dados são comprovados em pesquisas”.

Resposta

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, diz que “Foi elaborado pela Assessoria de Comunicação do Detran Acre em parceria com a rádio Difusora Acreana diversos spots com conteúdos educativos a respeito da campanha da Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro, informamos ainda que estes spots já estão sendo veiculados nas grades das rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. Além da veiculação dos spots, a nossa equipe de educação participa de um cronograma de entrevistas durante a Semana Nacional de Trânsito nas duas rádios públicas para discorrer sobre a temática proposta pelo projeto”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários