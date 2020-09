“Acompanho o Gladson desde a sua primeira eleição” diz Vanda Milani em convenção do PSB

“Acompanho o Gladson desde a sua primeira eleição” disse Vanda Milani na convenção do PSB que confirmou os nomes de Socorro Neri com pré-candidata a prefeita de Rio Branco e Eduardo Ribeiro, pré-candidato à vice-prefeito.

A prefeita Socorro Neri fez questão de agradecer o que chamou de “postura parlamentar” adotada pela deputada federal Vanda Milani, se referindo ao apoio do seu partido, o Solidariedade, na coligação União por Rio Branco e as emendas alocadas pela parlamentar para o município.

“A nossa capital precisa continuar avançando, eu acredito nessa união entre o estado e a prefeitura por entender que esse projeto é capaz de melhorar a qualidade de vida de cada cidadão de Rio Branco” acrescentou a deputada.

Vanda Milani ainda participou na noite de ontem (14) da convenção do Solidariedade em Rio Branco que confirmou apoio à coligação encabeçada por Socorro Neri e apresentou uma chapa completa de pré-candidatos a vereador na capital.

“O nosso partido vai completar sete anos. É a sigla que mais cresce no Brasil e no estado do Acre não poderia ser diferente. Quero parabenizar a toda executiva estadual e as executivas municipais por essa jornada vitoriosa de novas filiações e pré-candidaturas em 13 cidades” complementou.

Para Israel Milani, que preside o Solidariedade no Acre, o jeito novo de fazer política com seriedade e compromisso, antenado com o atual momento histórico, vem permitindo as adesões em todas as regiões.

“O mundo está em permanente mudança e o Solidariedade tem formas políticas em consonância com essas transformações. Isso é o diferencial, além de nossa vontade de fazer nova política, existe muito compromisso e diálogo. Prezamos pela democracia plena” concluiu Israel Milani.

