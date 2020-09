Cameli vai participar do lançamento da candidatura de Socorro Neri à reeleição

O governador Gladson Cameli (sem partido) informou à imprensa local que vai participar, nesta segunda-feira (14), às 18h, no Afa Jardim, da convenção do PSB que oficializará a candidatura de Socorro Neri à reeleição.

O chefe do Executivo estadual é um dos maiores entusiastas da permanência da prefeita no cargo e chegou até mesmo a se desentender com seu ex-partido, o Progressistas, por causa do apoio à reeleição de Neri.

A ex-legenda do governador, que não abriu mão de uma candidatura própria na disputa, fez sua convenção na sexta (11), oficializando Tião Bocalom e a vice Marfisa Galvão (PSD).

A aproximação entre Gladson e Socorro começou desde que o ex-senador assumiu o Palácio Rio Branco, em 2019. Com a chegada da pandemia de coronavírus, em março, eles passaram a trabalhar juntos com mais afinco. Cameli surpreendeu o meio político local, especialmente sua base, quando deu as primeiras declarações de apoio à reeleição da ex-vice de Marcus Alexandre (PT).

A convenção que vai lançar a candidatura de Socorro Neri terá acesso restrito para evitar aglomerações.

