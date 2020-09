Com carreira abalada, Eduardo Costa pede ajuda aos amigos para se reerguer

O cantor sertanejo Eduardo Costa está colhendo os frutos amargos que plantou nos últimos meses. O sertanejo que declarou apoiador do presidente Jair Bolsonaro, causou revolta entre seus fãs com declarações polêmicas nas suas redes sociais.

Agora o artista que destruiu sua carreira, está implorando à amigos mais próximos ajuda para poder realizar suas lives e poder limpar a sua imagem perante o público. O cantor que revelou que não depende só da música para sobreviver e ameaçou deixar a sua carreira, colocou a sua mansão à venda na região de Belo Horizonte, após ver o interesse dos patrocinadores pelas suas lives despencar.

O fato que manchou definitivamente a carreira de Eduardo Costa, foi o fato de em uma fala infeliz durante o show “Cabaré em Casa” afirmar que transaria pensando na filha da cantora Thaeme. Mas não foi a primeira vez que o sertanejo se envolveu em polêmica desse tipo. No início do ano ele declarou que já havia tido relacionamentos com menores de idade.

Depois de tanta exposição negativa, e anunciar oficialmente a abertura do seu próprio escritório de shows, após uma série de desentendimentos com Leonardo, o artista tem enfrentando sérios problemas para encontrar patrocinadores relevantes para a sua live sertaneja. Além disso, algumas pessoas revelam que o cantor chega a ser inconveniente com outros artistas, chegando à implorar a participação em seus shows on-line.

Porque acabou a parceria entre Eduardo Costa e Leonardo?

A parceria para a realização da turnê “Cabaré” durou pouco mais de dois anos e se tornou um fenômeno de público em todo o Brasil. Na ocasião o show que reunia dois veteranos da música sertaneja chegou a ficar na lista dos maiores cachês sertanejos do país.

Mas nos bastidores o clima estava tenso. De acordo com pessoas próximas ao cantor, ouvidas pelo Movimento Country confirmaram que o clima não era dos melhores por causa da postura arrogante do cantor sertanejo.

Vale lembrar que além de ser acusado de maltratar a equipe que trabalhava no em seus shows, o artista se envolveu em várias com declarações polêmicas em suas redes sociais. Isso teria irritado profundamente Leonardo, que ouviu conselhos de pessoas mais próximas e resolveu rescindir o contrato com o cantor mineiro com o objetivo de não desgastar a sua imagem.

