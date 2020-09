Como Bocalom conseguiu triplicar seu patrimônio nos últimos dois anos?

Isso justamente no período em que ficou apenas com o salário de professor

Quem sucateou

Se alguém sucateou o DEPASA, não foi da atual gestão. Daniel Zen faz uma avaliação das gestões passadas ao afirmar que o órgão foi arruinado propositalmente para terceirização. Na verdade, a conta deixada por gestores passados caíram na mesa do atual governador.

Cabeluda

Essa conta é bem cabeluda, tem colega de parlamento que se treme todo ao ouvir o deputado Zen puxar esse assunto do Depasa. Aliás, o desfecho dessas investigações está em curso e brevemente devemos ter novidades. A Policia Civil não está perdoando nenhum tipo de corrupção.

Cenários

A prefeita Socorro Neri de acordo números do Big Data, ganha em praticamente todos os cenários de segundo turno. Resta saber como vão se movimentar os partidos que ainda estão nas tetas do governo.

Bem avaliada

Bem avaliada, a prefeita Socorro Neri colhe os frutos que plantou com uma gestão muito transparente e com ordenamento jurídico e financeiro. Ela tem razão quando cita o trabalho como referência.

Em campo

Bem, os números mostram que não basta apenas vídeos, declarações bonitas e tapinha nas costas. Ou se coloca o trem nos trilhos ou vai ser mais difícil ganhar as eleições no primeiro turno como desenha o Palácio Rio Branco. Gastar sola de sapato é o recomendável, na capital, corpo a corpo é que vence a eleição.

Explicação

O candidato a prefeito Tião Bocalom deve explicações públicas de como conseguiu triplicar seu patrimônio nos últimos dois anos, de acordo com dados do TSE. Justamente no período em que ficou apenas com o salário de professor.

Olha o retrovisor

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) precisa olhar no retrovisor e lembrar que, nos tempos de Frente Popular ninguém parou para analisar o orçamento. A proposta é plausível, mas, não soa bem aos ouvidos de quem tem boa memória.

Emendas

Inédita a liberação de 50% das emendas dos deputados estaduais. Embora impositivas, em outros tempos, a SEFAZ liberava recursos dos chamados “aliados”. Quem fez oposição sabe do que estamos falando.

Céu de brigadeiro

Está previsto para a próxima sexta-feira (1) a chegada do novo helicóptero do Estado. Chamado de Harpia 4, ele foi comprado, segundo o governador Gladson Cameli, com dinheiro do seguro da outra aeronave, danificada após acidente na BR 364. Para quem duvidada sobre a cobertura do seguro, eis a transparência no negócio.

Sem politicagem

O Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, elogiou a estratégia de liberação do licenciamento ambiental de avicultores de corte em Brasileia. Os produtores de corte esperavam há 13 anos pelo documento.

Trabalho

Milani tem dito aos mais próximos que o trabalho é a melhor resposta para quem critica o setor ambiental do Acre. Com o licenciamento, seguro Santoro, do Acreaves, o sonho de dobrar a produção e a geração de emprego e renda, é uma realidade.

Poços

A deputada Vanda Milani anunciou R$ 5 milhões de emendas extras para poços em três municípios: Xapuri, Manoel Urbano e Tarauacá. Mais de 250 famílias que vivem em regiões secas, serão beneficiadas. Vanda vem se destacando pela liberação de recursos extraorçamentários.

Prazo final

A gestão do presidente do Tribunal de Justiça, Djalma Batista chega na reta final com grandes desafios. Além de ter que melhorar o desempenho da instituição na avaliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ano passado foi pífio, o gestor tem pendências com os servidores no pagamento de gratificações.

