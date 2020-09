Ex-Menudo está internado em estado grave após tentativa de suicídio

Ex-integrante do grupo Menudo, Anthony Galindo está internado em estado grave após tentar suicídio. A informação foi confirmada pela família do cantor, conhecido no grupo como Papi Joe, por meio de um comunicado.

“Como família de Anthony Galindo temos passado por uma situação delicada e difícil nesses últimos dias. Não queríamos alarmar o público até ter um diagnóstico mais claro. Hoje comunicamos que Anthony cometeu uma tentativa de suicídio no domingo passado e se encontra em estado crítico. Estamos consternados”, comunicou sua família. Segundo a nota, Anthony sofre de depressão, que foi agravada pela isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. “Anthony estava sofrendo com episódios de depressão. Todos sabem da sua grande paixão pela música. A depressão se acentuou com a pandemia e resultou em uma decisão drástica e infeliz”, diz a nota. PUBLICIDADE Galdino, de 41 anos, integrou o grupo Menudo em 1997. Ele está internado em um hospital de Miami, nos Estados Unidos. View this post on Instagram Agradecemos sus oraciones 🙏🏽 #fuerzaanthony #anthonygalindo #elpapijoe A post shared by Papijoe (@iamelpapijoe) on Sep 29, 2020 at 7:58am PDT

