Fla tem mais casos de Covid do que dois municípios do RJ

O time do Flamengo tem, atualmente, 41 casos de Covid-19, entre seus jogadores, comissão técnica e até diretoria, número superior aos casos registrados desde o início da pandemia de Rio das Flores, com 23, e São Sebastião do Alto, com 36, ambos no Estado do Rio de Janeiro.

O município de Rio das Flores, com 478,3 km², contava com 9.284 habitantes no último censo (2010). E o de São Sebastião, com 397,214 km² tinha 8.906 moradores. O Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios.

Na última sexta-feira, mais nove funcionários do Flamengo, incluindo três jogadores Noga, Pepe e Rodrigo Muniz , testaram positivo para o novo coronavírus. O clube vive um surto.

Mesmo assim, o Flamengo está em São Paulo com time e delegação remendados caso tenha que enfrentar o Palmeiras neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A orientação da diretoria é cumprir os protocolos como se a partida fosse acontecer. Embora a decisão da Justiça do Trabalho ainda mantenha a suspensão da partida, marcada para 16h.

