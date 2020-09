Jovem é morto com 10 tiros por criminosos em carro enquanto caminhava no Rui Lino

O jovem Fernando Menezes da Silva, de 19 anos, foi assassinado com 10 tiros, na noite deste domingo (13), enquanto caminhava pela Rua Santa Edvirges, no Conjunto Rui Lino, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima foi surpreendida por bandidos que estavam em um carro modelo Palio de cor branco. Um dos passageiros do veículo efetuou 10 disparos contra o homem, que foi atingido em várias partes do corpo.

PUBLICIDADE

Os tiros ainda chegaram a atingir alguns veículos que estavam na rua. Nenhum outro morador foi ferido pelos disparos. Os criminosos fugiram do local após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito à vítima. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

Policiais militares fizeram rondas na região, mas não conseguiram encontrar os autores do crime. Moradores da região dizem que não conhecem a vítima.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários