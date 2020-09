Lives: Gilberto Gil, Elza Soares, Seu Jorge e mais shows para ver em casa neste sábado

Coala.VRTL – Festival com Gilberto Gil com o trio Gilsons, Novos Baianos, Nego Bala, MC Tha com Rico Dalasam, e Mariana Aydar com Mestrinho – 14h – Link

Carlos & Jader – 16h – Link

Zé Neto e Cristiano – 20h – Link

Gian e Giovani – 20h – Link

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes – 20h – Link

Rose Nascimento – 21h – Link

Teresa Cristina – 22h – Link