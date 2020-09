Mirella esquece rivalidade e mostra sororidade a acreana Raissa Barbosa

No Twitter, os comentários elogiaram a postura da cantora. “Ver a Mirella pegando algo para defender a Raissa, que era amante do ex dela, isso para mim é sororidade e lealdade feminina”, disse uma. “Sororidade para mim é a Mirella pegando um pedaço de pau quando o Juliano avançou na Raissa”, escreveu outro. “Mirella foi perfeita e segue mostrando o significado de sororidade”, comentou mais um.

Esta não foi a primeira demonstração de afeto de Mirella por Raissa. A ex-vice-Miss Bumbum voltou para a casa muito abalada após ter passado pela roça pela primeira vez e foi a funkeira quem a apoiou, ao lado de outras participantes. As amigas fizeram um pequeno desfile pelo quarto para comemorar a permanência em A Fazenda com direito a muitas poses em frente ao espelho.

Para quem não se lembra, a relação das duas não começou muito bem. Ao ver Raissa entrando em A Fazenda, Mirella se negou a cumprimentá-la e afirmou que ela seria “amante de seu ex”. Em entrevista ao To na Pan, Dynho Alves contou que se envolveu com a ex-vice-Miss Bumbum depois de ter terminado com a funkeira. Dentro do confinamento, as peoas conversaram sobre o assunto e conseguiram se acertar.

A sororidade também foi assunto durante o BBB 20. Manu Gavassi usou o termo para justificar seu voto em Felipe Prior, que a questionou o que era isso. Ela respondeu que ele podia aprender quando saísse da casa, e fez com que as buscas no Google pela palavra aumentassem em 250%. A coluna explica para quem ainda não fez a pesquisa: sororidade significa união entre mulheres.